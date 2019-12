Nordfynske problemer på børn- og ungeområdet: Råb om hjælp er blevet hørt

Efter flere år med massive kritikpunkter i Nordfyns Kommunes område med udsatte børn og unge, er der hjælp på vej. Socialstyrelsen har givet grønt lys til et såkaldt Task Force-forløb, der igennem analyse og udvikling skal være med til at give et fyldestgørende billede af kommunens styrker og udfordringer på området.

Det er problemer med at overholde tidsfrister, manglende kvalitet i sagsbehandlingen, budgetoverskridelser og dårligt arbejdsmiljø og sygemeldinger blandt socialrådgiverne på grund af for mange sager.

Der blev ikke lagt fingre imellem i den ansøgning, som Nordfyns Kommune sendte til Socialstyrelsen, hvor kommunen bad om hjælp via et såkaldt Task Force-forløb.

Det forløb er nu blevet godkendt af Socialstyrelsen.

To til tre gange så mange sager

Beslutningen om at søge om hjælp hos Socialstyrelsens Task Force kommer efter en årelang periode med sager om alt fra fejlslagen kommunal behandling - over ulovlige kursusindkøb og brud på tavshedsligten - til manglende registrering af magtanvendelser på kommunens heldagsskole.

Socialrådgiverne i Nordfyns kommune har blandt andet siddet med helt op til 70 sager per socialrådgiver. Det er to til tre gange så meget, som det anbefales af Socialrådgiverforeningen.

Det skal et såkald Task Force-forløb forsøge at gøre op med.

Det faglige niveau skal hæves

Forude venter et analyse- og udviklingsforløb, der forventes at tage to år. Over de to år, forventes det, at Task Force-forløbet vil give et fyldestgørende billede af Nordfyns Kommunes styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge.

Derudover vil de komme med konkrete anbefalinger til, hvor Nordfyns Kommune kan gøre det bedre i sagsbehandlingen samt give støtte til at hæve det faglige niveau.

- Vi har stor respekt for den faglige ekspertise, som Socialstyrelsens Task Force kommer med. Vi er allerede kommet langt med de indsatser, vi har sat i værk, og den politiske opprioritering af området. Nu inviterer vi Socialstyrelsens Task Force til et udviklingsforløb med fokus på udvikling af kvalitet i vores indsatser. Vi er klar til at følge de anbefalinger, som måtte komme, siger udvalgsformand Anja Lund i en pressemeddelelse.