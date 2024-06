Nordisk film mangler akut mænd i fodboldtrøjer

Fynske mænd i alderen 20 til 40 år med mulighed for at trække en klassisk fodboldtrøje over hovedet, får nu en stor chance.



Det skriver en medarbejder fra Nordisk Film på Facebook.

Opfylder man kravene og kan man være i Nyborg torsdag mellem klokken 13.15 - 16.15, kan man nemlig være heldig at være statist i en spillefilm med Trine Dyrholm og Jesper Christensen.

Filmen hedder Hjem, og den foregår i 1992. Scenen man får muligheden for at medvirke i foregår lige efter Danmarks historiske fodboldsejr.