Nu udtaler Nicole sig om kat på stoffer: - Det splitter byen

Det var lidt af en forskrækkelse, der mødte Nicole Vennerstrøm, da hun søndag fandt sin kat Aya ude foran huset i Søndersø.

Katten agerede alt andet end normalt, og prøver viste ifølge Nicole Vennerstrøm også, at den formentlig var blevet forgiftet af stoffer eller en giftig svamp.

Nu tager ejeren bladet fra munden.

- Jeg ved, at der er meget stor diversitet i, om man kan lide eller ikke kan lide katte i Søndersø. Det er ekstremt ærgerligt, for det skiller næsten byen ad, siger hun og fortsætter:

- Enten skal de skydes, hvis ikke de er i egen have, eller også skal de bare have lov at gå frit rundt.



Nicole Vennerstrøm tror, at stoffer enten er blevet smidt eller tabt, og at det ligger til grund.