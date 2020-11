Ny frustration på minkfarmen: Uklarheder om erstatning

Minkavler Martin From gik på weekend med en træls mail fra Fødevarestyrelsen i indbakken fredag eftermiddag.

I mailen står der, at avlerne skal fortsætte pelsningen som normalt og samtidig bliver der slået tvivl om den erstatning, der ellers er blevet lovet fra regeringen.

- Fortsætter vi pelsningssæsonen som normalt, så skal vi først være færdige i december. Men vi har jo en deadline, der hedder 16. november. Og så ser det pludselig usikkert ud, om vi får den tempo-bonus. Det er dybt kritisabelt, siger en frustreret Martin From.

Folk bliver jo nervøse, når der kommer sådan en mail. For alle dem, der kan give os nogle svar er jo gået på weekend Martin From, minkavler, Nordfyn

Endnu et lag af frustration

Tempo-bonussen sikrer, at hver minkavler kan få 20 kroner per mink, hvis besætningen bliver tømt inden 16. november. Det skulle altså være en ekstra kompensation for tabet.

Men efter det blev klart, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at tvinge minkfarme uden smitte eller farme uden for 7,8 kilometer-zonerne til at slå deres mink ned, er det altså også blevet uklart, om minkavlerne kan modtage den ekstra erstatning. I mailen fra Fødevarestyrelsen fredag eftermiddag står der:

"Det er stadig uafklaret, hvilken erstatning der kan blive tale om for minkfarme uden for zonerne."

Og det er den melding, der lægger endnu et lag af frustration på Martin From og de andre minkavlere.

Martin From skulle slå i alt 60.000 mink ned på sin farm i Otterup. Nu ved han ikke, om han får den lovede kompensation på 20 kroner per mink. Foto: Thomas Greve

- Det er i den grad at slå på folk, der i forvejen ligger ned og er presset. Det er så vanvittig dårligt, at man ikke tænker sig mere om og sender os på weekend med sådan en melding. Det vil ingen ende tage, siger Martin From.

Ønsker klarhed

Martin From har svært ved at forstå, at Fødevarestyrelsen kan sende noget så ukonkret ud.

- Vi havde lavet en god aftale, hvor vi bragte til offeralteret i sundhedens tegn, og nu føler vi at vi bliver pisset fuldstændig på, siger han.

Fødevarestyrelsen vil ikke stille op til interview angående udsendelsen af mailen fredag, men i et skriftligt svar oplyser de følgende:

Der er ikke meget at redde. Vi er kørt ud af motorvejen, og nu kan vi ikke vende om Martin From, minkavler, Nordfyn

“Som vi også har sagt til minkavlerne, så arbejder regeringen på at tilvejebringe de nødvendige hjemler til tempo-bonus, erstatning og kompensation til avlerne til erstatning og kompensation til avlere uden for zonerne. Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal tilvejebringe disse hjemler, og regeringen forhandler i øjeblikket med folketingets partier om ordentlig erstatning og kompensation til minkavlerne."

Men hos minkavleren fra Nordfyn er det en frygt for, hvad spørgsmålet om erstatning kan få af betydning.

De danske minkavlere modtag fredag klokken 16.40 en mail fra Fødevarestyrelsen, hvor det er uklart, om avlerne får tempo-bonus. Foto: Fødevarestyrelsen

- Jeg kan frygte, at det kan blusse ud i noget, som ingen har gavn af. Folk bliver jo nervøse, når der kommer sådan en mail. For alle dem, der kan give os nogle svar er jo gået på weekend, påpeger Martin From.

Derfor fortsætter han aflivningen på farmen som planlagt.

- Der er ikke meget at redde. Vi er kørt ud af motorvejen, og nu kan vi ikke vende om, siger han og fortsætter:

- Vi overholder vores del af aftalen, så håber vi, at regeringen tager noget ansvar og finder pengene til os, så vi kan få noget ro på. For det her er fuldstændig vanvittigt.

