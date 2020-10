Nye regler rammer sommerhusejere: - Det er en katastrofe

Erik Jakobsen ejer to sommerhuse i Tørresø på Nordfyn. Det ene med havudsigt kan udlejes hele året, hvis det var tilladt, så et lovforslag om yderligere at begrænse antallet af udlejningsuger, bliver lunkent modtaget.

- Jeg vil miste indtægter, siger Erik Jakobsen.

- Jeg kan ikke se, at der behøver at være nogen begrænsninger, siger han.

Sommeren bør vare hele året

Det kommer også til at gå ud over sommerhusområderne, hvis lovforslaget om at begrænse antallet af udlejningsuger bliver stemt igennem.

I de lokale supermarkeder er det eksempelvis vigtigt, at sommerhusene er lejet ud, så meget og så længe som muligt, så der kommer kunder i butikken.

- I vores sæson, som primært er om sommeren, vækster vi med det tredobbelte i forhold til uden for sæsonen. Hvis de begynder at lægge beslag på tiden, der kan lejes ud, vil det være skidt for os, siger uddeler Henrik Frydensberg fra Dagli’ Brugsen i Bårdesø.

- Vi ville gerne have, hvis det var hele året, og at sommeren varede hele året. Der har vi mest gavn af vores butik, fortæller han.

Derfor skal udlejningstiden begrænses

Fra 1. marts til 1. oktober er der ingen begrænsninger på, hvor meget et sommerhus må udlejes. Til gengæld må det - som det er i dag - kun udlejes i ni uger i vintermånederne. I alt 43 uger om året.

Erhvervsstyrelsen lægger op til at begrænse sommerhusudlejningen til maksimalt 35 uger om året.

- De senere år har vi haft en række henvendelser omkring rammerne for, hvornår og hvordan man må udleje sit sommerhus - ikke mindst omkring de store sommerhuse, siger Sigmund Lubanski, der er vicedirektør i Erhvervsstyrelsen.

- Derfor har vi følt, at der var et behov for at lave en vejledning til borgerne, så de kan vide, hvornår de kan udleje deres sommerhus, uden det bliver erhvervsmæssigt, forklarer han.

Frygter for konsekvenserne

I Feriehusudlejernes Brancheforening frygter man for konsekvenserne af de nye regler, hvis de bliver vedtaget i Folketinget.

- Det vil være en katastrofe for turismen, især fordi det vil ramme ydersæsonerne, siger Carlos Villaro Lassen, der er direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

På Christiansborg har Venstre indkaldt erhvervsminister Simon Kollerup (S) i et samråd i sagen.

- Vi ønsker ikke at begrænse folk i at leje deres sommerhus ud. Tværtimod er vi åbne over for at se, om man kunne gøre det i et større omfang, siger folketingsmedlem og tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Selv om sommerhusejere ikke må leje sommerhusene ud hele vinteren, må de i vinterperioden selv bruge sommerhuset til kortvarige ferieophold, typisk fire-fem uger i et stræk.