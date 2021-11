Nyt forsøg: Droner skal skræmme gæs væk fra Frants' marker

- Dronen registrerer gæssene og flyver op og skræmmer dem væk. Landmændene skal ikke gøre noget selv, fortæller direktør Balázs Megyeri.

Mangeårigt problem med gæs

- Vi har i mange år kæmpet med, at gæs slår sig ned på vores græs og nyslåede korn. Og vi har ikke kunnet finde en metode som holdt dem væk, fortæller Frants Bernstorff Gyldensteen, og derfor stillede han også sine marker til rådighed for Naust Robotics test af dronen.

Forsøget varer seks uger for at sikre, at fuglene ikke vænner sig til dronen, som de tidligere har gjort med andre skræmsler.