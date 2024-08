Opholdssted indstillet til lukning: 18-årig kvinde på omstridt bosted død efter nødråb

Til det skriver tilsynet:

- Der er divergens imellem, at tilbuddet ikke mener at den unge kan rummes med 1:1 kontakt, men efterlader den unge alene under et overlap på et tidspunkt, hvor den unge beskrives som ikke værende i bedring efter psykosen og de voldsomme hændelser dagen forinden.

Professor Per Nikolaj Bukh mener, at kritikken er særdeles alvorlig.

- Det, Socialtilsynet siger, det er, at hun ikke bør overlades til sig selv. Hun er i en meget kritisk situation. Hun bør ikke nødvendigvis overvåges som sådan, men man bør have kontaktmulighed til nogle personer, som har en uddannelse, der gør, at de kan rumme hende og hjælpe hende. Det kræver relevant pædagogisk uddannelse, og den type personale er ikke til stede på det tidspunkt de skal, siger han.

Ingen klarhed over dødsårsagen

Han understreger dog samtidig, at det ikke kan konkluderes, at kvinden døde på grund af personalets handlinger.

- Vi kan aldrig vide om nogle dygtigere medarbejdere havde formået at få en anden dialog, havde mødt denne pige på en bedre måde på et tidligere tidspunkt på hendes præmisser, og hjulpet hende, så vi ikke kom i den her situation. Det får vi aldrig at vide, lyder det fra Per Nikolaj Bukh.

Det er Kolding Kommune, der havde anbragt borgeren Den Lille Gård. Kommunen ønsker ikke at udtale sig i den konkrete sag.

Sydøstjyllands Politi bekræfter dødsfaldet, men har ikke indledt en efterforskning, da intet tyder på et kriminelt forhold i sagen.

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har bedt leder og ejer af opholdsstedet, Peter Stausgaard, om et interview. I en sms svarer han ”nej tak”.

TV 2 Fyn talte dog med ham i juni i forbindelse med kritikken, som blev rejst af tidligere medarbejdere og Socialtilsyn Midt. Her svarede han blandt andet:

- Jeg har ikke været en del af det. Det er mit sted og alt sådan nogle ting, men der er en årsag til, at der er en daglig leder ansat. Det er deres opgave, at personalet er klædt på til de forskellige ting. Alt det, du nævner her, er jo det, vi har været ved at rette op på allerede fra 1. januar (i år, red.), hvor jeg træder frem og tager noget mere ansvar i forhold til det. For det er tydeligt, at der ikke har været den rette ledelse, kan man sige det sådan, sagde han dengang.

I samme ombæring slog tilsynet fast, at Peter Stausgaard reelt var at betragte som leder af opholdsstedet, da han blandt andet havde løntimer for 1,1 million kroner i 2022. Noget, tilsynet vurderede som en "meget høj" lederløn.

De pårørende til den afdøde kvinde er orienteret om, at sagen nu kommer frem, men de har på nuværende tidspunkt ikke ønsket at udtale sig.