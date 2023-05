Opposition: Borgmester svarede ikke fyldestgørende om episode

Kasper Solberg (S), som er næstformand i Nordfyns Kommunes økonomiudvalg, uddybede tirsdag morgen i et radiointerview på P4, hvorfor han mener, at Morten Andersen (V) har truffet den rigtige beslutning om at trække sig som borgmester.

- Jeg er glad for, at han selv træffer den afgørelse. Ovenpå de seneste dages begivenheder, så var det den rigtige beslutning. Ikke mindst for Nordfyns Kommune, siger næstformanden til P4.

Kasper Solberg mener ikke, at den afgåede borgmester præsenterede udvalget for en fyldestgørende version af begivenhederne til julefrokosten.

- Borgmesteren vælger ikke at forholde hele økonomiudvalget for detaljerne, da de beder ham om det på mødet. Det er ikke slibrige detaljer. Vi har bare behov for, at når vi beder en borgmester om at svare på noget, så får vi faktisk de rigtige svar. Og det fik vi ikke, siger han i radiointerviewet.