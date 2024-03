På ingen måde færdig: Væltet bykonge fortryder intet efter kys til julefrokost

Den tidligere så magtfulde bykonge ligner på ingen måde en slagen eller færdig mand.

Men han skjuler ikke, at han gennemlevede sit livs værste krise, da han sidste år valgte at gå af som borgmester, efter at have kysset en af kommunens ansatte til en julefrokost.



- Det var en af de værste dage i mit liv. Også for min familie, som selvfølgelig var rigtig kede af at se mig have det så dårligt. Det var tre dage uden en times søvn sammenlagt, siger Morten Andersen.

- Men det har været godt at komme hjem og være sammen med familien. Det nyder jeg virkelig. Min kone og børn har i årene lidt afsavn, fordi jeg har været så meget væk.

To udlægninger af sagen

Her et år efter "kysseskandalen" er der stadig to udlægninger af det dramatiske forløb, der førte til borgmesterens pludselige farvel.

På den ene side står Morten Andersen, som kalder sagen "en storm i et glas vand" og henviser til, at der ikke var tale om en krænkelsessag, fordi "offeret" på ingen måde følte sig krænket.

På anden side står Økonomiudvalget, som mistede tilliden til ham med den begrundelse, at han var kommet med skiftende forklaringer for at dække over upassende opførsel.

Der er er endnu ingen tegn på, at parterne nogensinde bliver enige om, hvad der rent faktisk skete den aften på dansegulvet ved julefrokosten i Særslev Forsamlingshus, og måske bliver de det aldrig.

Men det var et dramatisk forløb med en dramatisk udgang, lyder det fra den socialdemokratiske tidligere gruppeformand, Kim Johansen, som har fulgt Morten Andersen, siden Venstre kuppede sig til magten i 2009 og fik borgmesterposten med hjælp fra to afhoppere fra rød blok.