Partifælle: Man kommer længst med sandheden, og den gav Morten ikke

- Jeg tror man kommer længst med sandheden, og den havde jeg da helst set, Morten havde præsenteret for økonomiudvalget og Venstres gruppe langt tidligere.



Sådan lyder det tirsdag fra Marie Holmgaard Søvsø (V), fra den nu tidligere borgmesters eget parti Venstre.

Morten Andersen (V) skulle nemlig ifølge hende havde givet en "ikke tillidsvækkende redegørelse" torsdag i sidste uge om rygter, der har løbet på gangene om hans ageren til julefrokosten.

På mødet skulle borgmesteren ifølge venstrekvinden nemlig kun have erkendt, at han var ked af, at nogle havde den opfattelse, at noget upassende var sket til kommunens julefrokost. Og ellers slet ikke forholdt sig til episoden med den pågældende medarbejder.

- Det er alvorligt, når en borgmester, som sidder for bordenden af økonomiudvalget ikke forholder sig konkret til det, der er forgået og ikke betjener sig af sandheden fra starten af. Den sandhed som han lægger på bordet mandag aften, siger Marie Holmgaard Søvsø med henvisning til borgmesterens Facebook-opslag mandag aften.

Heri erkender han, at han har kysset en kvindelig medarbejder på dansegulvet til julefrokosteren.

- Det er en borgmester, der udviser ekstremt dårlig dømmekraft til en personalejulefrokost og efterfølgende ikke går ind af fordøren med sandheden, siger borgmesterens partifælle.