Pindsvinehuler og insekthoteller: Flere fynske kirker vil være bæredygtige

Kirkerne er såkaldt grønne kirker. Det betyder, at de er med i gruppen Grøn Kirke, som har til formål inspirere kirkerne til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står over for.

Det er et fåtal af kirker på Fyn, der har valgt at tilslutte sig gruppen Grøn Kirke, som rådgiver om bæredygtig kirkedrift. I alt 18 ud af 251 fynske kirker er med i Grøn Kirke.



- Det kan tage noget tid, inden idéerne breder sig, men jeg tror, at det man kommer til at se er, at rådgivningsindsatsen i forhold til menighedsrådene kommer til at blive styrket, siger Keld B. Hansen.