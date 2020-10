Politiet beder om hjælp: Hvad er der sket på Nordfyn?

Fyns Politi undrer sig over, hvad der er sket på Nordfyn natten til lørdag. I de tidlige morgentimer er to yngre mænd blevet henholdsvist fundet og bragt til OUH med voldsomme skader.

Klokken 4.50 bliver en 17-årig mand fra Odense fundet på Stadionvej i Otterup. Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede har den unge mand voldsomme skader i ansigtet. Samtidig kan han ikke forklare, hvordan han er endt på Nordfyn.

- Han har hukommelsestab i forhold til, hvordan han er landet der. Han husker at være i Odense, men ved ikke, hvordan han er havnet i Otterup. Han siger, at han er vågnet ved Otterup Hallen, fortæller Lars Thede til TV 2 Fyn.

Den 17-årige mangler både sin telefon og pung, da han bliver fundet tidligt lørdag morgen.

- En mulighed er, at han har været bevidstløs. Han har voldsomme skader i angsigtet, og det kunne ligne, at han har været i klammeri med nogen, men vi udelukker heller ikke, at han er blevet kørt ned, siger vagtchefen.

21-årig påkørt

Meget præcist en time senere bliver Fyns Politi kontaktet af Odense Universitetshospital, der gør opmærksom på, at en 21-årig mand fra Otterup behandles efter at være blevet påkørt på Søndergade i Otterup.

- Han har været sammen med en kammerat, og ifølge kammeraten bliver den 21-årige godt en time før påkørt af en mindre mørk bil og ryger hen over bilen, der derefter stikker af, fortæller Lars Thede.

Kammeraten er uskadt efter mødet med den lille, mørke bil, mens den 21-årige har brækket benet og fået småskrammer i ansigtet.

Ring til politiet

Fyns Politi ved endnu ikke, hvad der er sket på Nordfyn tidligt lørdag morgen, eller om de tre mænd kender hinanden. De kan dog konstatere, at de to episoder er sket med cirka 200 meters afstand i fugleflugt.

- Vi ved ikke, om der er en sammenhæng. Vi prøver at finde ud af, hvad der er op og ned.

- Hvis nogen har oplysninger, vil vi meget gerne høre om det. Hvis nogen kan berige os med viden og løfte sløret for, hvad der er foregået, vil vi meget gerne høre fra dem, siger Lars Thede.

Både den 17-årige og den 21-årige er fortstat indlagt på OUH.