Politiet slår fast: Medarbejdere fra Særslev-Hårslev Skolen gjorde intet strafbart

Et pengeskab med 48.000 kroner uden for regnskabet, som flere ansatte havde nøglen til.

Det var starten på, at flere medarbejdere på Særslev-Hårslev Skolen ved Søndersø blev politianmeldt for økonomisk kriminalitet, og at to ledere og en medarbejder i januar mistede deres job.

Men nu har politiet altså slået fast, at der ikke er sket noget strafbart. Det skriver fyens.dk.

En af dem, der blev anmeldt af Nordfyns Kommune, er Sara Kjersgaard Johansen. Hun var netop stoppet som skoleleder på Særslev-Hårslev Skolen til fordel for en anden lederstilling, da hun blev suspenderet tilbage i oktober. I et halvt år har hun ventet på politiets konklusion.

- Det har selvfølgelig været en enorm belastning at være blevet hængt ud som kriminel uden mulighed for at forsvare mig selv. Jeg er enormt lettet over, at politiet har vurderet, at der ikke har været begået noget kriminelt, og at jeg nu faktisk har mulighed for at komme videre med mit liv, siger hun til fyens.dk.

Ikke strafbart men strider mod lov

Politiet begyndte efter anmeldelsen arbejdet med at undersøge forholdene omkring de 48.000 kroner, som blandt andet kom fra skolens madbod.

Men Sara Kjergaard Johansen fortæller til fyens.dk, at allerede inden sagen startede, var 30.000 kroner blevet sat ind på en bankkonto, så der kun var et restbeløb tilbage i pengeskabet.

Efter at have undersøgt det nærmere, har politiet fundet frem til, at pengene blandt andet er blevet brugt på is til elever på en skoleudflugt, to par ødelagte sko i forbindelse med arbejde og en gave til en medarbejder, der havde jubilæum.

Ydermere er 5.000 kroner blevet udbetalt til en medarbejder, der lagde ekstra arbejde i at støtte et barn i en svær situation. Ifølge politiet er der dog ikke tale om sort arbejde, da medarbejderen selv er forpligtet til at opgøre beløbet til Skat.

Selvom intet tyder på, at der er sket noget strafbart, er der i flere af forholdene blevet handlet i strid med loven om kommunernes styrelse, som dog ikke har nogen straffebestemmelser.

Tidligere skoleleder Sara Kjersgaard Johansen erkender, at hun skulle have overholdt de kommunale styrelsesvedtægter, men er glad for, at det nu er konstateret, at hun ikke har gjort noget strafbart.