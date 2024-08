Politikere og bosteder i søgelyset efter nye afsløringer

Odense Kommune har meldt ud, at man ikke længere vil samarbejdet med det omstridte bosted. Alligevel har de stadig en ung mand boende på Den Lille Gård.

- Det er et kæmpe omsorgssvigt, både fra Den Lille Gård og kommunen. Jeg føler, at de i den grad har svigtet en der har råbt efter hjælp, siger Susan Stein, der er plejemor til en beboer på Den Lille Gård.



Jane Alrø Sørensen mener, at psykiatrien er blevet "stedmoderligt behandlet i en årrække", og at det er "smittet af på bostederne", der ikke har fået den økonomi, der skal til for at drive sådanne steder.



- Så vi har bosteder i hele landet i dag, der er håbløst udsultet. Og hvor det pædagogiske-, socialfaglige- og sundhedsfaglige niveau ikke er i orden.

Hvad ønsker du så, og hvad ønsker I, at politikerne skal gøre ved det her?



- Der er brug for, at man fra kommunernes side stiller mere kontante krav om kvalitet til sine bosteder. Både de kommunale, men også de selvejende og de private, som man samarbejder med, sådan at vi sikrer, at det, der foregår på bostederne, harmonerer med den lovgivning, der regulerer området.

- Jeg synes, de sidste par meget triste eksempler på, hvad der sker, når kvaliteten på bostederne ikke er i orden, bør bøje det i neon for de danske politikere, at der er brug for, at vi ser på det her område nu. Vi kan altså ikke være andet bekendt.