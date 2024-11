Pornodronning raser over erotisk satsning: - Det er bondefangeri

Problematiske arbejdsforhold

Denice Klarskov er blevet præsenteret for kvindernes oplevelser på Mansion Voyeur - og også her kan hun pege på flere kritisable ting.

Blandt andet har flere kvinder til TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende berettet om, hvordan ledelsen drak sig fulde og festede med de ansatte, og at både ejer Morten Lohmann Lauritzen og den selvudnævnte direktør, Christopher Markuslund, havde sex med kvinder i huset.

- Det er simpelthen under al kritik, at denne her ledelse drikker sig fulde med kvinderne og selv deltager i seksuelle aktiviteter, uden det er planlagt på forhånd, og mens der livestreames, siger Denice Klarskov.

Ifølge hende kunne det ligne, at de tre bagmænd i virkeligheden selv ville have noget ud af konceptet.

- Det ligner i virkeligheden, at de har villet have noget ud af de her kvinder, og det synes jeg er ærgerligt, mener Denice Klarskov.

- Grove kontrakter

Denice Klarskov har set kontrakterne igennem, som Isabella og Sara har underskrevet - og ifølge hende er de helt urimelige.

- Jeg synes ærligt talt, at kontrakterne er direkte grove. Der er ikke meget for pigernes skyld i de her kontrakter. Det hele handler om at sikre Mansion Voyeurs rettigheder til at udgive, dele, sælge og gøre alt, hvad de har lyst til, med det her materiale.

- Jeg ville i hvert fald ikke underskrive den, siger Denice Klarskov.

Undervejs blev de ansatte på Mansion Voyeur bedt om at underskrive flere kontrakter. Indledningsvist blev de lovet 300 euro i døgnet, men pludselig skulle de underskrive en ny kontrakt, hvor de kun fik 150 euro i døgnet.

Har kvinderne ikke selv et ansvar for at sikre deres rettigheder?

- Jeg synes altid, man har et ansvar som et voksent menneske for at sikre sig sine rettigheder. Men man kan ikke altid sikre sig imod at blive snydt, og ingen af kvinderne har jo fået deres løn.

- Man skal også huske på, at kontrakterne er ændret flere gange undervejs. Det er man ikke herre over, når man har underskrevet en kontrakt, og man så pludselig får at vide senere, at nu er lønnen det halve. Det er ikke noget, man kan forudse eller sikre sig imod, siger Denice Klarskov.

Som arbejdsgiver inden for samme branche bliver hun ”faktisk ret gal”, når hun hører om kvindernes oplevelser.

- De får det til at ligne, at det er sådan, branchen fungerer. Og det er det ikke. Det er én ud af en million, der kommer ind og gør sådan noget. De er jo svindlere i pornojakker, siger hun.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Morten Lohmann Lauritzen, Nikki Lohmann Lauritzen og Christopher Markuslund og forelægge dem kritikken fra Denice Klarskov.

De er dog ikke vendt tilbage på vores mange henvendelser.