Det kommer nok ikke som en stor overraskelse for nogen, at det er blevet dyrere at fylde sin indkøbskurv. Meget dyrere.

I gennemsnit kommer du af med 22 procent mere, når du fylder en indkøbskurv i dit lokale supermarked, end du gjorde i januar 2022.

Og det har konsekvenser, i hvert fald for dem TV 2 Fyn talte med i supermarkedet Meny i Otterup mandag, som du kan høre i videoen ovenover.