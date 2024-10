Rådmand klar til at sagsøge far og søn for millioner

Det var en fed forretning for dørmand Morten Lohmann Lauritzen og hans søn at drive det nu tvangslukkede krisecenter TimeOut Fyn.

En aktindsigt, som TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende er i besiddelse af, viser nemlig at de tjente millioner af kroner, samtidig med at de begge kørte i milliondyre luksusbiler leaset gennem krisecentret.

Alt imens levede kvinder, som i forvejen var i krise under stærkt kritisable forhold, har flere af stedets tidligere beboere fortalt.

Og det huer ikke ligefrem beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, Christoffer Lilleholdt (V). Han mener at mere og mere peger på, at kommunen ikke har fået hvad den har betalt for, da den fra 2020 til 2023 udbetalte omtrent 7,5 millioner kroner til krisecentret.

Nu vil han undersøge om kommunen kan kræve pengene tilbage.

- Det ville være meget mærkeligt, hvis vi byggede en skole, og kun fik en halv skole opført, hvis vi så ikke kom efter den entreprenør. Og det må også gælde her, siger rådmanden.

Overvejer retssag

Hvis rådmandens forvaltning kommer frem til, at det juridisk er muligt at kræve hele eller dele af beløbet tilbage, vil rådmanden indlede et civilt søgsmål.

- hvis det viser sig, at der er nogen at komme efter og et selskab komme efter, så synes jeg sådan set, at når man ikke får leveret sin ydelse, så bør man jo rette et retsligt krav på, at det skal tilbagebetales, understreger han.