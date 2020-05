Redebyggeri i gang: Storken er tilbage efter 56 år

- Vi kunne godt bruge lidt flere grene uden blade på. Sådan 1,5 meter lange. Det ville være rigtig godt. Det ser dumt ud, hvis der er for mange blade på, råber Hans Skov til sin kollega, mens han fletter grene ind i storkeredestativet på toppen af Oregaard.

Reden skal forhåbentligt lægge hus til en ny, fynsk stork. For et par dage siden blev en stork nemlig spottet i nærheden af den nordfynske herregård.

- Vores nabo Niels Hansen var ude og pløje, da han ringede og fortalte, at der vandrede en stork rundt nede ved bækken. Så blev jeg helt varm om hjertet, fortæller Stig Benzon, der ergårdejer hos Oregaard.

Ideelt storkeområde

Det er ikke tilfældigt, at storken har valgt at slå sig ned i den nordfynske natur, mener redebygger Hans Skov.

- Der er store græsarealer, vandhuller og en bæk. Her kan storken finde mad, og jeg vil faktisk kalde det et ideelt storekområde, siger han, men fortæller at man skal høste engene lidt oftere, da storkene ikke kan se deres føde, hvis græsset er højere end ti centimeter.

Der har den seneste tid været meldinger om storke på Sjælland, i Sønderjylland og på Djursland. Men det er usædvanligt at se den langbenede fugl på Fyn.

- Jeg har kigget på storke i over 40 år, og jeg har aldrig før oplevet, at man fra det ene år til det andet mere end fordobler bestanden. Det har nærmere været den anden vej, forklarer Hans Skov.

Faktisk er det hele 56 år siden, at en stork sidst slog sig ned på Fyn. I 1964 forsvandt storken som yngelfugl fra Fyn, da den fløj fra reden på Solbakkegård i Næsby. Men nu ser tingene ud til at vende for den fynske storkebestand.

- Jeg vil ikke afvise, at det her kan blive det første fynske sted med storke i over 50 år. Og jeg tror, at der kan komme flere til, understreger den garvede redebygger.

Knofedt, omtanke og held

Ligesom Hans Skov, håber Stig Benzon på, at Fyn snart kan blive ynglested for storke igen.

- Vi forsøger at lave en arkegård efter bedste tyske mønster herude, fortæller han og peger omkring sig.

Hvert år tager han en tur til den tyske by Bergenhusen i Slesvig-Holsten, som er kendt for sine mange storke og endda går under navnet "storkebyen".

- Her plejer vi at se på storkene. Men vi har altid ment, at storkens lange ben hører til det danske landskab, så det ville være vildt, hvis det lykkes, smiler Stig Benzon.

Mens reden snart er klar til at få storkegæster, begynder gårdejeren at tro på projektet.

- Jeg tror faktisk på det. Men der skal knofedt, omtanke og held til, siger Stig Benzon.