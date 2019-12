Regler forsinker beredskabet: Kan i yderste konsekvens koste liv

Det kolde vejr har i disse dage lagt den populære turiststrand Hasmark Strand på Nordfyn næsten øde hen. Og det er der en vis lettelse forbundet med hos Falck og Beredskab Fyn.

De har i årevis haft problemer med at komme nødstedte til undsætning med deres redningsbåd, fordi der ikke er etableret et såkaldt slæbested på stranden. I 2015 fik Nordfyns Kommune alligevel nej fra Vejdirektoratet til at etablere det, på trods af at båden ikke kan køres over det løse sand og ud i vandet.

Derfor er redderne nødt til at tage en omvej, der tager 46 minutter frem for de 11, som det tager at køre direkte fra stationen i Otterup til Hasmark strand.

Og det er stadig til stor frustration for redningsmandskabet.

- Vi vil gerne hurtigt frem, så som Falck-mand har man det jo ikke så godt med det. Og det siger sig selv, at det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt, når vi skal ud at hente eller redde nogen, siger Kim Skovlund, driftsleder hos Falck, til TV 2/Fyn.

Sidestilles med hotelbyggeri

Hver sommer besøger op mod 100.000 mennesker Hasmark Strand, og derfor lød ansøgningen på et 30 meter langt underlagt, der skulle sikre fast underlag til redningsbåden i tilfælde af badeulykker.

Men fra Kystdirektoratet, der behandlede ansøgningen, lød det, at etablering af et slæbested i princippet kunne sidestilles med et sommerhus- eller hotelbyggeri.

Og byggeri ved kysten er forbudt.

Sender ny ansøgning

Det mener borgmesteren i Nordfyns Kommune, Morten Andersen, ikke kan være rigtigt, og han kalder situationen ”rigtig træls”.

- Konsekvensen er, at der er nogle borgere, der ikke kan blive hjulpet så hurtigt, som vi ønsker. I yderste konsekvens kan det koste liv, siger han til TV 2/Fyn.

Det er vigtigt for kommunen at vise, at der er styr på den nødvendige sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude, fortæller borgmesteren. Derfor er der igen i år sendt en ansøgning afsted til Kystdirektoratet.

- Skulle det ende med et nej, synes jeg, det er en sag, der skal kigges på igen. For hvem vil egentlig tage ansvaret for, at det her i yderste konsekvens kan koste menneskeliv? Jeg vil i hvert fald ikke, siger han.

Mulighed for dispensation i særlige tilfælde

Hos Kystdirektoratet kan man ikke udtale sig om den konkrete sag, men ifølge områdechef Hans Erik Cutoi-Toft bliver alle sager vurderet ud fra en række hensyn.

Hvis det for eksempel er et byggeri eller som i dette tilfælde et slæbested, bliver der blandt andet set på, hvordan det passer ind i landskabet, og hvor mange der får gavn af det, forklarer han.

- Men der er mulighed for at få dispensation i særlige tilfælde, og hvis det handler om mennesker og sikkerhed, så er det også et plus i ansøgningen, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

Da han ikke kender til sagens detaljer, kan han ikke sige, hvad der gjorde sig gældende, da Nordfyns Kommune fik afslag i 2015. Men et slæbested til redningsmandskab, lyder ifølge ham som et godt udgangspunkt til at få dispensation.

- Der vil dog altid blive foretaget en individuel vurdering, siger områdechefen.

Nordfyns Kommune afventer i øjeblikket svar på den nye ansøgning.