Rikke vil bruge sin hund til at finde lig

Kan man lugte sig frem til en forsvundet person?

Ja, er svaret. I hvert fald hvis man er en hund.

Derfor var et lille hold hundeførere og deres hunde lørdag formiddag mødt op på havnen i Bogense for at begynde træningen til at blive en såkaldt kadaverhund.

Vil hjælpe politiet

Initiativtageren bag træningen, Rikke Johannessen, håber, at hundene i fremtiden kan hjælpe politiet, militæret og andre, der har behov for at lede efter forsvundne mennesker.

- Det kan være mennesker, som er gået hjemmefra som for eksempel demente personer. Det kan være søfolk, der er faldet over bord, hvor man finder jollen men ikke manden, siger hun.