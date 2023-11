Sådan sikrer digelag sig mod stormflod: - Lad være med at vente på staten

Hvis der kommer en lignende stormflod, vil de sommerhuse blive oversvømmet igen, vurderer Mogens Stougaard.

- Den historie vil gentage sig. De ligger så tæt på vandet, at man ikke kan sikre dem. Så skal man simpelthen fjerne sommerhusene, siger han.

I det tilfælde er det op til de enkelte lodsejere at sikre sig mod vandet. Mogens Stougaard vurderer dog, at det højeste drejer sig om 50 sommerhuse.

Hemmeligheden bag succesen

Det er dog ikke de tekniske løsninger, som gør det nordfynske digelag til noget unikt. Det er derimod den måde, at digelaget er organiseret på.

Digelaget opstod ved en fusion mellem en række dige- og kystsikringslag i 1984. Hver enkelt sommerhusejer betaler nu et fast beløb om året per ejendom, som går til kystsikring. Derudover betaler andre lodsejere som for eksempel landmænd et fast beløb per hektar land, de ejer i området. På den måde får digelaget et beløb ind om året i bidrag, som bruges til kystsikring.

Det er unikt, at sommerhusejere og landmænd er sammen i samme digelag. Det begrænser administrationen og betyder, at foreningen kan tænke i en sammenhængende løsning for hele strækningen. Det er ifølge Mogens Stougaard hemmeligheden bag det nordfynske digelags relative succes.

Han fortæller, at der fra tid til anden er lodsejere, som spørger hvornår de er færdige med at betale bidrag til kystsikringen.



- Det kan jeg så sige, som det er, at med en tilbagetrækningskyst, så holder det aldrig op, siger han.

En række digelag gik for nylig sammen om at oprette en landsdækkende forening, som blandt andet skal repræsentere digelagene på Christiansborg, herunder at få tilført penge til digelagene til kystsikring fra staten.

Det Nordfynske Kystsikrings-, Dige-, og Pumpelag har meldt sig ind i foreningen blandt andet for at udveksle erfaringer. Mogens Stougaard tror dog ikke, at digelagene skal sætte deres lid til, at staten kommer med en pose penge og redder dagen.

- Min holdning til det er rimeligt klar: Lad være med at vente på staten, for så forsvinder husene, før pengene kommer, siger han.

Han tror således, at hvis politikerne skal vælge imellem at bruge penge på kystsikring og tilskud til digelagene eller velfærd som daginstitutioner, så vinder velfærden. Derfor regner han ikke med, at der kommer til at komme store tilskud fra staten til digelagene.