Sager om angst, anbringelser og fængselsdom lagt på nettet: - Den er helt gal

- Hvis jeg har ret i min vurdering af, at der er tale om identificerbare personer, er det ret alvorligt. Særligt følsomme oplysninger har ikke noget at gøre i en offentlig sammenhæng. Der er tale om et mindre miljø, og der er mange oplysninger, og derfor vil jeg anse det som en overtrædelse af GDPR-reglerne, siger Sten Schaumburg-Müller.

Afviser kritik

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune, Kim Johansen (S), deler på ingen måde juraprofessorens vurdering af oplysningerne i bilaget.

Tværtimod forklarer han, at det ikke er første gang, kommunen har offentliggjort oplysninger om familierne i projektet.

- Der er ikke tale om personfølsomme oplysninger. Det ved jeg. Vi har tidligere haft disse oplysninger liggende på vores hjemmeside, så det er helt normalt, siger Kim Johansen.

- Vi er jo nødt til at have oplysningerne ude, så politikerne ved, hvad sagen handler om, siger han.

Alligevel har udvalget valgt at ændre punktet på dagsordenen fra at være åbent til nu at være lukket. Dermed er bilaget ikke længere offentligt tilgængeligt.

- Når vi nu har fået en henvendelse om, at det støder nogen, så tager vi det alvorligt. Derfor har vi nu fjernet oplysningerne. Vi ønsker ikke, at dokumentet skaber problemer, siger Kim Johansen.

Ingen indberetning

Når der sker brud på datasikkerheden i for eksempel kommuner, skal det indberettes til Datatilsynet. Men fordi kommunen ifølge udvalgsformanden ikke vurderer, at der er noget at komme efter, har de ikke – i hvert fald ikke endnu - gjort noget ved det.

- Vi har ikke indberettet denne sag. For der ikke tale om personfølsomme oplysninger, og derfor er der ingen grund til at lave en indberetning, siger Kim Johansen.

Af samme årsag havde udvalgsformanden heller ikke af sig selv kontaktet kommunens databeskyttelsesrådgiver, som hjælper kommunen i tilfælde af brud på datasikkerheden.

Men efter juraprofessor Sten Schaumburg-Müllers kritik af kommunens håndtering af de personfølsomme informationer vil han nu tage sagen op igen.

- Det er helt nye oplysninger, og det må jeg forelægge for forvaltningen. Jeg har fået at vide, at der ikke er tale om personfølsomme oplysninger, men nu må vores jurister gennemgå sagen igen, lyder fra Kim Johansen.