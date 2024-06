Sagsbehandling i kommune har "ikke den nødvendige kvalitet"

Sagsbehandlingen på børne- og familieområdet i Nordfyns Kommune har ikke den nødvendige kvalitet.

Det er en af konklusionerne i en undersøgelse, BDO har lavet, skriver Nordfyns Kommune selv i en pressemeddelelse.

Her står, at forklaringen på problemerne særligt skyldes et højt sygefravær og vakante stillinger.

”Vurderingen af den socialfaglige praksis er samlet set, at der er borgere i Nordfyns Kommune, som ikke har fået den rette hjælp og vejledning til rette tid. BDO karakteriserer det som generelt kritisk, at der er en meget langsommelig sagsbehandling, herunder kritisk at der er ikke er rettidig håndtering af underretninger,” står der i pressemeddelelsen.