Natten til lørdag blev fire skraldespande på Stensbyvej på Nordfyn splittet til atomer af en flugtbilist. Det viser billeder fra stedet.

Fyns Politi bekræfter, at de har været ude på adressen for at undersøge, hvad der er sket. Vagtchef Johni Müller fortæller til TV 2 Fyn, at man har fundet nogle vragdele, der stammer fra en vil, på stedet.

Det har dog endnu ikke været muligt at finde frem til hverken bil eller ejermand, fortæller vagtchefen videre.