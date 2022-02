Se hele debatten: Var det en fejl at lukke skolerne under coronapandemien?

- Jeg synes ikke, det kan forsvares, at man har lukket skolerne ned. Det er en politisk beslutning. Det er ikke en sundhedsfaglig beslutning, sagde Mia Gall Grandahl forleden til TV 2 Fyn.

Hun er formand for den lægefaglige tænketank Atlas og overlæge i psykiatri, og torsdag får hun mulighed for at forsvare det standpunkt over for Socialdemokraternes fynske folketingsmedlem, Bjørn Brandenborg.

De deltager begge i en debat om skolelukningerne under coronaviruspandemien, en debat som TV 2 Fyn Event afholder på Nordfyns Højskole fra klokken 17.00 torsdag eftermiddag.

Bjørn Brandenborg er af den overbevisning, at nedlukningerne både var nødvendige og korrekte. Han forsvarer altså regeringens beslutning om at sende eleverne hjem, hvor de blev undervist virtuelt i lange perioder hen over 2020 og 2021.