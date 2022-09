Se kritisk svar til kommune her: - De forsøger at gøre budbringer tavs

En torn i øjet. Sådan en vil man selvfølgelig gerne af med.

Og det er lige nøjagtig, hvad en gruppe borgere på Nordfyn mener, at Nordfyns Kommunes meget omtalte brev til Lena Michelsen er et udtryk for.

I brevet appelerer kommunen til, at Lena Michelsen, der selv er førtidspensionist og har en datter med handicap, begrænser sine henvendelser til kommunen.

- Vi synes, at de forsøger at gøre budbringeren tavs i stedet for at forholde sig til den kritik, hun fremfører, siger Steen Ingemann Hansen om brevet fra kommunen.

Han er administrator for Facebook-gruppen 'Et bedre Nordfyn for folk med handicap', som Lena Michelsen i sin tid stiftede.



Nu går han og Facebook-gruppens styregruppe på barrikaderne for stifteren og har sendt et brev tilbage til kommunalbestyrelsen.

Heri skriver styregruppen, at de finder kommunens brev 'urimeligt, usagligt og fuldstændig uacceptabelt'.



340 henvendelser på seks måneder

Kommunens borgmester Morten Andersen (V) siger selv om omfanget af Lena Michelsens henvendelser til kommunen, at han aldrig har set noget ligende før.

Ifølge kommunen har der været 340 ind- og udgående henvendelser mellem Lena Michelsen og administrationen siden 14. marts 2022.

Administratoren for 'Et bedre Nordfyn for folk med handicap', Steen Ingemann Hansen, siger til TV 2 Fyn, at de har forsøgt at gå ind i kommunens tal.

Kan det ikke betegnes som chikane?

- Vi har ikke set nogen egentlig dokumentation for, at det er rigtigt, det de skriver, svarer Steen Ingemann Hansen..