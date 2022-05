Se videoen: Bo fik sit livs oplevelse, da han var på jagt

Den erfarne jæger begyndte derfor at gå tilbage mod sit hjem i håb om, at det lille kid ville blive tilbage i skoven.

- Jeg kunne høre moren kalde på sit rålam i baggrunden, så jeg sagde ”gå hjem til din mor”, men det forstod den jo selvfølgelig ikke, fortæller Bo Rasmussen.

I stedet fulgte rålammet efter Bo Rasmussen og gik om benene på ham som en lille hundehvalp. Derfor ringede jægeren hjem til sin familie for at sikre sig, at hans jagthunde ikke stod ude i indkørslen, da han kom gående med lammet.

Måtte gemme sig i busk

Efterfølgende gjorde jægeren endnu et forsøg på at slippe af med sin nye rolle som mor uden at røre ved rålammet. Han begyndte derfor at løbe væk fra det lille dyr og ind i skoven. Til sidst mistede rålammet færden af jægeren, da han løb ind i noget buskads, hvor dyret ikke kunne følge med.

Efterfølgende har oplevelsen sat sig i Bo Rasmussen, der beskriver det som fuldstændig surrealistisk.

- Jeg var helt høj. Nu har jeg gået på jagt i rigtig mange år, og der er ikke noget jagtmæssigt, der kan overgå det her. Det er den vildeste oplevelse, og jeg kommer aldrig til at opleve det igen, siger den erfarne jæger.

Selvom det kan virke som en voldsom fortælling, er historien dog endt lykkeligt. Tirsdag morgen så Bo Rasmussen, at rålammet var blevet forenet med dens mor, og begge dyr så ud til at have det godt.

Mandag var første dag i årets bukkejagtsæson, og for en anden jæger blev den skudt godt i gang, da han ramte sin buk nummer 175.