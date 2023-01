Se videoen: Nordfynsk modeltogs-producent presset af krisen

Det kører ikke fuldstændig på skinner for modeltogsvirksomheden Heljan i Søndersø.

Den nordfynske virksomhed sælger normalt 50.000 modeltog på et år, men nu er folk holdt op med at købe de små tog.

I kombination med, at det kan tage op til tre år og knap to millioner kroner at designe ét tog, så frygter ejeren af Heljan, Kim Nannestad, at det nu kan få konsekvenser for antallet af medarbejdere.

Det er ikke kun de små tog, der har problemer. Det kunne være endt helt galt, da et godstog på vej over Fyn pludselig manglede 40 procent af hjulet.



Herunder kan du høre Kim Nannestad fortælle, hvorfor virksomheden er så påvirket.