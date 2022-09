Skolelukning i Nordfyn: Forældre og skolebestyrelser frygter for kvaliteten

Der er varslet skolelukninger i Nordfyns Kommune.

Selvom det er med påstand fra Nordfyns Kommune om at udvikle kvaliteten, er det netop den forældre og bestyrelser frygter vil dale.

En af de skoler, der står til at blive lukket, er Bogense skoles afdeling i Kongslund.

- Det er jo en lille skole, hvor mange børn får deres trygge start i skolen, fortæller Flemming Overgaard, bestyrelsesformand i skoledistrikt-Bogense.

Hvis Kongslund lukker, frygter han, at deres elever vil blive rykket i større klasser, hvor man ikke ville kunne give det samme tilbud til dem.

Forældre frygter for børnene

Det samme er Maria Nielsen bange for. Hun har to børn, der går på Kystskolens afdeling i Løkkemark, som også er truet af lukning.

- Det første, jeg tænkte, var, at nu skal vi på banen igen, igen for at bevare vores skole, fortæller Maria Nielsen.

Maria Nielsen er nemlig meget tilfreds med skolen i Løkkemark, og det nærvær som børnene oplever i klasserne.

- Det er en lille skole med få elever, men det giver et sammenhold og sammenspil og en udvikling, der er sjældent set, siger Maria Nielsen, der er forældre på skolen.



Derfor ærger det hende, at skolen er på listen over lukningstruede skoler, selvom det ikke overrasker hende, da hun oplever, at skolen tit er i søgelyset, når politikerne skal spare penge.

- Det er næsten sådan, at vi forventer det hvert år, at Løkkemark skolen bliver nævnt, fortæller Maria Nielsen.

- Jeg tænker ikke løbet er kørt. Det er det ikke, før vi får at vide, det er slut.

En "kvalitetssikring"

Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund (V) kan godt forstå borgernes frustrationer med hensyn til lukningen af tre skoler i Nordfyns Kommune.

Men der er ifølge formanden ikke tale om en decideret sparerunde - men derimod en "kvalitetssikring", lyder det.

- Jeg er ked af, at det kan virke som en spareøvelse. Hvis vi skal levere en ordentlig kvalitet til børn og medarbejdere, må vi investere i dagtilbud og skoler, siger Anja Lund (V).

- Vi er meget enige om i udvalget (Børn- og Ungeudvalget, red.), at vi skal have mere kvalitet i undervisningen.

Udvalget har derfor valgt en åben tilgang med inddragende proces i selskab med lederen, forældre, lærere og elever, uddyber hun.

- Vi har ikke haft en endelig drøftelse fra politisk side af, men det her er forvaltningens udgangspunkt, siger Anja Lund (V).

En tolærerordning kan være en af de gevinster, der kan komme ud af at gennemføre lukninger af skoler i Nordfyns Kommune. Ifølge næstformand Anne-Lise Sievers (SF) giver ordningen god mening.