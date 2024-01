Slår alarm om ulovlig praksis i kommune

Dansk Socialrådgiverforening slår nu alarm over forholdene i Børn- og Ungeafdelingen i Nordfyns Kommune.

Situationen i afdelingen er så kritisk, at formanden for socialrådgiverne i Region Syd, Mie Vode Moll, har valgt at underrette Ankestyrelsen om, at der foregår ulovlig praksis. Det gør hun på vegne af socialrådgiverne i afdelingen. Det skriver Dansk Socialrådgiverforening på sin hjemmeside.

Over halvdelen af socialrådgiverne i Børn- og Ungeafdelingen i Nordfyns Kommune er enten stoppet eller sygemeldte. Den store personalegennemstrømning og det høje sygefravær går hårdt ud over både socialrådgiverne og de børn og familier, der har brug for socialrådgivernes hjælp.



- Det er ikke noget, jeg gør hver dag, så det siger noget om mit bekymringsniveau for socialrådgiverne og borgerne i Nordfyns Kommune, udtaler Mie Vode Moll.



Mie Vode Moll skriver blandt andet i sin underretning, at der er truffet faglige beslutninger, som flere medarbejdere ikke kan stå inde for, og som er i strid med barnets tarv og lovgivningen.