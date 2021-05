Slikkepinde sikrer fynsk skole optagelse i Børnenes Rekordbog

- Ideen opstår, når man er tilstrækkeligt tosset. Vi startede med at købe slikkepindene og tænkte, at vi bare skulle hygge os, og så kom vi i tanke om, at vi måske kunne anmelde det som rekordforsøg. Det kan ikke være sket før, fortæller skoleleder i skoledistrikt Havrehed Louise Hjortebjerg Theil.

Og hun har ret. Allerede inden rekordforsøget er gået i gang, har Børnenes Rekordbog forhåndsgodkendt rekordforsøget.

En tosset ide

På grund af corona må de knap 700 elever ikke samles, og derfor foregår rekordforsøget online.

- Selvom vi sidder i hver vores klasse, gør vi noget sammen, og vi gør det med et glimt i øjet. Vi kommer til at smile lidt, for det er jo en lidt tosset ide, siger skolelederen.

I klasselokalerne bliver der talt ned fra ti. Ni, otte, syv.