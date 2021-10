Socialdemokrat ramt af hærværk: - Det er ikke en rar følelse

- Det er ydmygende og man bliver bange.

Sådan siger den socialdemokratiske kandidat ved kommunalvalget på Nordfyn, Jane Lydia Gulbæk.

Hun er ikke kun overrasket over, at adskillige af hendes valgplakater har været udsat for hærværk. Jane Lydia Gulbæk er forskrækket.

- Det er en personlig hetz, og det gør mig lidt bekymret. Det er ikke en rar følelse. Jeg har en teenagedatter, siger hun til TV 2 Fyn søndag eftermiddag.