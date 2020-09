Søn hjalp mor ud af brændende hus

Både den kvindelige beboer og hendes søn måtte først på aftenen mandag en tur på skadestuen, efter der var udbrudt brand i kvindens hjem på Strandvejen i Otterup.

Ifølge vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi gik alarmen kort efter klokken syv.

Kvinden fik hjælp af sin søn til at komme ud af det brændende hus. Begge blev sendt til skadestuen for observation for røgforgiftning, og kvinden blev brandskadet på den ene hånd.

Branden opstod på husets første sal.

