Søndersø går forrest: Martin Nielsen kan spare op mod 40.000 kroner om året

I Søndersø er der fuld fart på fjernvarmen. Blandt andet hos Martin Nielsen, der i februar fik skiftet naturgas ud med fjernvarme.

- Vi er en husstand med fem personer, så vi har selvfølgelig brugt en del gas. Og da de gaspriser pludselig steg voldsomt, så var vi nødt til at gøre noget, fortæller Martin Nielsen, der arbejder som lærer i Søndersø.

Den løsning passer godt sammen med Regeringens målsætning om, at 50 procent af landets olie- og naturgaskunder skal kobles på fjernvarmenettet inden 2028.

- Det er det bedste for klimaet og vi vil gerne være fri for Putins gas. Så det handler om sikkerhedspolitik, men at det så også bliver en rigtig god forretning for den enkelte forbruger, er kun godt, siger klima-, miljø- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), der mandag var på besøg i Søndersø for at høre om byens fjernvarmeplaner.



Kommune i front

Tal fra april viser, at 51.589 fynboer varmede boligen op med naturgas eller olie, hvilket koster den gennemsnitlige husejer omkring 45.000 kroner om året.

Til sammenligning koster det cirka 11.000 kroner om året at opvarme med fjernvarme.



Og det er den løsning, mange borgere i Søndersø har valgt eller ønsker i den nærmeste fremtid. Ifølge Fjernvarme Fyn har 400 hustande i Søndersø ønsket at skifte til fjernvarme.