Statsministeren mangler mandater: Minkavlere frustreret over manglende kompensation

- Jeg håber på en politisk aftale så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg ved godt, der er mange minkavlere, der venter på en afklaring.

Sådan lød det søndag på TV 2 fra statsminister Mette Frederiksen (S) om den manglende kompensation og tempobonus til de minkavlere, der i november måtte nedslagte alle deres mink.

Minkavler Martin From fulgte med i spørgetimen med Mette Frederiksen, og han er ved at være træt af ventetiden på de lovede penge.

Det kan godt være, at 20 kroner ikke lyder af meget, men det bliver til mange penge, når man ganger det med 20.000 Martin From, formand for minkavlerne på Fyn og i Sydjylland

- Det er svært at bruge til noget. Pengekassen løber snart tør, og vi ved ikke, om der går fire, fem, seks eller syv måneder, før vi ser noget til en erstatning. Vi har opfyldt vores del af den forpligtelse. Vi fik en ordre, vi udførte ordren, og nu skal vi have betaling, siger Martin From fra sin nu tomme minkfarm på Nordfyn.

Mangler 90 mandater

Det tog kun et døgn at beslutte, at alle mink skulle slås ned, men næsten to måneder senere er der stadig ingen penge på minkfarmene. Statsministeren forklarer sig med, at regeringen skal have 90 mandater for at kunne lave en politisk aftale om kompensationen.

Burene er tomme på From Minkfarm, men det samme er pengekassen også snart, hvis ikke de får erstatning. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Hun undskylder med, at hun skal have 90 mandater. Det skulle hun ikke, da hun tog beslutningen. Jeg er med på, at hun skal bruge de mandater, men så må hun skaffe dem. Det er et spørgsmål om vilje. Man må give sig i politik, og det må hun også, siger Martin From.

Det er både den store erstatning og tempobonussen på 20 kroner per mink for den hurtige nedslagtning, der mangler at blive udbetalt. I december blev det klart, tempobonussen først skulle omkring EU, hvor den sidenhed er blevet godkendt.

- Der er hjemmel til de 20 kroner nu. Det kan godt være, at 20 kroner ikke lyder af meget, men det bliver til mange penge, når man ganger det med 20.000, fastslår Martin From.

Selv nåede han at aflive sine 65.000 mink inden deadline, som samlet giver en bonus på 1.950.000 kroner.

Kan ikke komme videre

På From Mink på Nordfyn er der stadig et par måneders arbejde med at gøre de sidste skind klar til auktion. Men arbejdet kommer til at koste et par 100.000 kroner i løn alene.

Det er meget frustrerende for os alvere, der står som lus mellem to negle og ikke rigtig kan komme videre Martin From, formand for minkavlere på Fyn og i Sydjylland

- Jeg har talt med nogle gode venner for at se, om jeg kan låne nogle penge. Banken har heller ikke afvist. Det er et stort problem, at man ikke får trykket på speederen, men holder julefeire i to uger. Vi har spinket og sparet over julen for at få tingene til at hænge sammen, siger en frustreret minkavler.

Selvom Martin From ikke føler, at han fik så meget ud af gårsdagens spørgetime med Mette Frederiksen, håber han, at der snart kommer en ende på sagen.

- De kan jo godt udbetale de 20 kroner og stadig følge loven, for det har de godkendelse til. Dem kunne de starte med. Det vil da hjælpe en del i nogle kasser rundt omkring, og så kan de få trykket på nogle knapper og få styr på resten, siger han og fortsætter:

- Det er meget frustrerende for os avlere, der står som lus mellem to negle og ikke rigtig kan komme videre.