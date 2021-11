Stiller op for et andet parti: - Ulykken for fire år siden har ændret hele mit liv

Pludselig holdt der biler i kø på vejen.

- Vejen var glat, og det var vådt, og jeg kunne ikke nå at bremse, fortæller Jane Lydia Gulbæk.

Hun endte i et harmonikasammenstød med bilerne foran. Jane Lydia Gulbæk nåede at tage armen foran sin datter, som ikke kom noget til, men ulykken fik alvorlige konsekvenser for hende selv.

- Valgkampen for fire år siden har ændret hele mit liv, siger Jane Lydia Gulbæk.

Nye mærkesager

Inden ulykken var Jane Lydia Gulbæk ansat som teknisk administrativ supporter ved Ørsted, men sammenstødet gav hende en form for piskesmæld og hjernerystelse, som betød, at hun fik kognitive vanskeligheder og i lang tid ikke kunne kigge på en skærm eller køre bil.

Derfor mistede hun sit job.

Men ulykken har også betydet, at kommunalvalgskandidaten har ændret sin måde at tænke på.

- For fire år siden tænkte jeg meget på job, forfremmelse og lønstigninger, men når man rammer bunden, så begynder man at tænke på noget andet. Man værdsætter tingene på en anden måde for eksempel er en god gåtur eller nybagte boller pludselig vigtigt, fortæller Jane Lydia Gulbæk.

Derfor har Jane Lydia Gulbæk nu valgt at skifte parti og stiller ved det kommende kommunalvalg op for Socialdemokratiet. Nu handler hendes mærkesager blandt andet om, at der skal være bedre sagsbehandling til unge, handicappede og langtidsledige.

- Jeg er blevet mere engageret, fordi jeg har oplevet på egen krop, hvordan det er ikke at kunne noget.

- Jeg forstår virkelig godt, når borgerne brokker sig, og det forstod jeg måske ikke så meget før, siger Jane Lydia Gulbæk.