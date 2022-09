Større brand ved Emmelev Mølle - Brandslukning kan tage flere timer

Lørdag morgen er brandfolk fortsat massivt til stede for at slukke flammerne ved grovvarevirksomheden Emmelev Mølle nord for Otterup.

Klokken 03.55 modtog Fyns Politi en anmeldelse om en større brand på den nordfynske virksomhed, og lørdag forventes det fortsat at tage flere timer for brandfolk at slukke branden.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede til TV 2 Fyn.

- Brandvæsenet er stadig massivt til stede, og det samme er Beredskabsstyrelsen. Vi regner med, at det vil tage til sidst på eftermiddagen at slukke branden, siger vagtchef Lars Thede.



- Der er en medarbejder på virksomheden som opdager, at det brænder i en af bygningerne. Brandvæsenet er de første til at nå frem, og de kan konstatere, at der er tale om brand i en tagkonstruktion.

Ifølge vagtchefen er der tale om brand i en bygning, der er 200 meter lang.



Vagtchef Lars Thede fortæller yderligere, at branden er opstået i en bygning, hvor virksomheden presser olie ud af rapsfrø.

- Dette kan være svært at inddæmme, fordi olie brænder noget bedre end andet materiale, fortæller vagtchefen.

Det er dog endnu usikkert, hvad der er den konkrete årsag til branden, uddyber han yderligere.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne og heller ingen fare for omkringboende i forbindelse med branden, oplyser Fyns Politi.