Stoppede for at hjælpe - endte selv med en udbrændt bil

En bilist holdt fredag eftermiddag ind i Søndersø for at hjælpe med, hvad der lignede et motorstop. I vejkanten holdt nemlig en hvid varebil med kølerhjelmen oppe.

Men herfra tog det en uventet drejning, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist.

- Da han kommer hen til bilen, kører hans egen bil pludselig. Han sætter i løb og indhenter den et stykke derfra, siger vagtchefen.

Tændte ild og flygtede

Bilen var standset, og der stod en gruppe unge mennesker og rodede i den. Da han nåede derhen, kastede de noget ind i bilen, fortæller Kenneth Taanquist.

Det resulterede i, at der gik ild i den hjælpsomme mands bil, mens gruppen af unge stak af fra stedet.

- Det er ikke noget, vi ser så tit. Man skal huske at stoppe sin egen bil, når man holder ind, men det er nemt at være bagklog, siger vagtchefen.

Lokkemad er ikke hverdag

Mandens bil stod ikke til at redde og endte med at udbrænde. På stående fod husker vagtchefen ikke lignende tilfælde, hvor en bil i vejkanten på den måde er blevet brugt som lokkemad.

På nuværende tidspunkt kan politiet ikke oplyse yderligere om gruppens størrelse eller et signalement. Den standsede bil var en hvid varevogn med en nummerplade, der begynder på XB4.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner.