Det helt store maskineri blev sat i gang, da Fyns Politi klokken 17:16 modtog en melding om en kitesurfer i nød i vandet cirka en kilometer ud fra Flyvesandet ved Otterup.

- Vi sætter det helt store i værk, siger Johnnie Müller, som er vagtchef ved Fyns Politi.



Der bliver givet en melding til JRCC (Joint Rescue and Coordination Center), som er et koordinerende organ, der hører under Forsvaret. Der bliver også givet en melding til Beredskabsstyrelsen. Kort tid efter er både en redningshelikopter på vej og en redningsbåd i vandet og ved at sejle til stedet.

Heldigvis ender aktionen godt.

- Vi er lige nu ved at afsluttet aktionen med en god nyhed, siger Johnnie Müller, da TV 2 Fyn taler med ham klokken cirka 18:30.

- Det viser sig, at der er en privat borger, der har startet en båd og er sejlet ud for at hjælpe vedkommende og har bragt ham bragt ind, siger Johnnie Müller.

Han tilføjer, at der ikke er nogen tilskadekomne.

- Vedkommende kommer os faktisk í forkøbet, og det er vi selvfølgelig glade for, siger Johnnie Müller.

Vagtchefen har kun ros til den beredvillige borger, der selv satte sig for at sejle ud til den nødstedte.

- Jeg synes, at det er en god ting at gøre, hvis man har styr på sin egen sikkerhed og kan hjælpe i sådan en situation, så er det rigtig godt. Det vil jeg kun rose vedkommende for, siger Johnnie Müller.