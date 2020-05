Se videoen: Storken er kommet til Fyn

En stork er i bededagsferien blevet fanget på video på en mark i nærheden af Bogense.

Det fremgår af videooptagelser fra Stig Benzon, der har sendt videoerne til TV 2/Fyn.

I løbet af ugen har der været meldinger om storke på Sjælland i nærheden af København og i Sønderjylland, men det er usædvanligt, at storke kan ses på Fyn.

- Det er sjældent, de er på Fyn. På Fyn og Vestsjælland er der som regel færrest storke, siger Jess Frederiksen, der er formand for storkene.dk.

Alligevel er der i løbet af de seneste uger set storke på Langeland, Tåsinge, nord for Faaborg og i forrige uge ved Bogense, hvor den altså er blevet er optaget på video i bededagsferien.

Fem storke i Nyborg

I 2017 blev der dog set fem storke på Fyn. Det var i Nyborg og på Sydfyn, og var også i starten i maj. I 2018 kom storken forbi Fyn usædvanligt tidligt - også i Nyborg allerede i marts.

Storkene er i disse måneder på vej tilbage til Danmark, efter de har brugt vinteren i Sydeuropa eller Afrika.

Storkene er den seneste tid fløjet fra Nordøsttyskland og er trukket med vinden mod det fynske.

Afhængig af vejret kan det være, de ender med at slå sig ned her. Det mest sandsynlige er dog, at storkene flyver andre steder hen, så det er med at nyde dem, mens de er på Fyn.

