Stort beløb på vej til lufthavn: Tocifret millionbeløb skal forhindre sammenstød i luften

Et trafikstyringssystem for droner er nødvendigt, for at de kan flyve over længere strækninger uden for dronepilotens synsvidde. Det kan for eksempel være, hvis de skal flyve med fragt eller for at lave miljøovervågning.

Trafikstyringssystemet skal også sikre, at droner og den almindelige lufttrafik ikke kommer i karambolage.

Det er Regeringen, Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, der er derfor blevet enige om at bevilge 25 millioner kroner til udviklingen.

De fleste droner flyver på el, og derfor kan droneområdet samtidigt være et testmiljø for at fremme af elektrificering af andre luftfartøjer, lyder det i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

- Alene i Danmark er der nu 5.000 registrerede kommercielle droner. Der er derfor stor efterspørgsel på at få udviklet et system, som kan koordinere dronernes ruter, og som kan sørge for, at de kan være i luften samtidig med vores fly – uden at det vel at mærke får konsekvenser for flytrafikken eller generer borgerne i det hele taget,siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Med udgangspunkt i Odense skal projektet vise, hvordan man kan flytte noget transport fra sort energi over på el Rasmus Helveg (R), Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i Folketinget

- Det er også et klart politisk ønske, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan sætte skub i udviklingen med 25 millioner kroner, siger Benny Engelbrecht.

I første omgang vil der være tale om en testversion af systemet ved dronetestcenteret ved Hans Christian Andersen Airport ved Odense.

Testprojektet er allerede sat i gang og administreres af Naviair i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Syddansk Universitet, Hans Christian Anders Airport og UAS Denmark.

Grøn forskning

Pengene kommer fra klimabidraget fra luftfartspakken, og målet er samtidig at understøtte dronernes grønne potentiale, siger Rasmus Helveg (R), formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i Folketinget.

- Det er et forsøg på at styrke fremtidens transport, fordi droner er ubemandede fly og vældig spændende, fordi de kan noget, som almindelige fly med piloter ikke kan. Men en af de ting, som de også kan, er, at de kan flyve på el og altså ikke flyver på sort brændstof, som almindelige fly, siger Rasmus Helveg.

- Med udgangspunkt i Odense skal projektet vise, hvordan man kan flytte noget transport fra sort energi over på el, siger han.

Luftrummet over HCA Airport ved Beldringe skal bruges til at udvikle et trafikstyringssystem for droner. Foto: Skærmdump Droneluftrum.dk