Stort interview: - Der har været et klart motiv til at fjerne mig som borgmester

Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V), trak sig mandag aften fra borgmesterposten på grund af mistillid fra økonomiudvalget.

Dagen derpå har TV2 Fyn snakket med hovedpersonen selv. Læs interviewet her.

Hvorfor trækker du dig som borgmester?

- Jeg har truffet en beslutning om at stoppe som borgmester efter 13,5 år, hvilket bestemt ikke er nogen nem beslutning. Men for mig en naturlig konsekvens af, at det jeg har foretaget mig, det er ikke fuldstændig foreneligt med den måde, jeg ønsker at blive opfattet på. Og derfor var jeg egentlig rimelig afklaret – ikke lige ved første øjekast, men efter moden overvejelse – til at sige, det her det er den rigtige beslutning.

Hvad mener du, der skete den aften til julefrokosten?

- Jeg har sådan set lagt den aften bag mig, det gjorde jeg allerede med det samme. Så derfor har jeg jo heller ikke arbejdet mere i den aften.

Burde du ikke det?

- Det kan man altid stå her og vurdere efterfølgende. Omvendt så tror jeg også, det er sådan for de fleste, der – nu skal jeg lige hilse og sige, jeg har ikke gjort noget ulovligt – men hvis en har kørt 70 kilometer i timen, hvor man må gøre 50, så tror jeg også de fleste blot vil konstatere, det skulle du nok ikke have gjort. Men betyder det, at du ringer til politiet og siger, jeg har altså kørt 70, hvor jeg måtte køre 50. Jeg tror måske, de fleste også lige vender sig rundt og ser, stod der noget kamera eller noget. Og det er ikke fordi, jeg vil lave en sammenligning til det, men egentlig blot med det sige, at jeg jo selvfølgelig er utrolig ærgerlig over den her ageren. Den kan jeg ikke ændre på. Men det jeg kan gøre, det er at tage konsekvensen af det, og det er det, jeg har gjort.

Udvalget siger, at det ikke er et kys, der fælder dig. Det er en sag om tillid. Du bliver anklaget for at have løjet. Har du det?

- Man skal jo huske på, at den situation som man står i, når jeg indkalder – jeg kender jo ikke præmissen for, hvad vi egentlig skal snakke om, og derfor blev jeg jo også overrasket over, når der kommer nogle påstande ind, og hvor – helt ærligt – det er fem måneder siden, jeg vil også gerne være helt sikker på, hvad er det jeg siger. Og derfor er det jo ikke helt unaturligt, at man også er tilbageholdende og konkludere, gjorde jeg nu sådan og sådan, som der blev sagt, eller gjorde jeg ikke. Så kan man altid sige, kan du fortryde det i dag, at du ikke var mere direkte med det? Nej, det kan jeg ikke bruge til noget, det med at fortryde.

- Jeg kan bare konstatere, at der har været et klart motiv i forhold til at fjerne mig som borgmester og gøre livet surt for mig. Og derfor har jeg truffet den beslutning, som jeg har. Også af hensyn til mig selv, men også af hensyn til min familie. Dem skal jeg forhåbentligt have hele livet. Det at være borgmester, det er et privilegie, jeg har haft i 13,5 år nu. Jeg havde selvfølgelig håbet, at det ikke skulle slutte på den her måde, men det gør det, og det har jeg så taget konsekvensen af. Jeg slutter her, og derfor ønsker jeg ikke at trækkes mere igennem. Jeg er jo helt med på, at så bliver der gravet i alle mulige andre ting, og så kunne spørgsmålet jo sagtens være, jamen er det fordi, du mener, der er andre ting? Nej, det er det sådan set ikke. Men det er fordi, når først diskussionen kører, så kan alt jo blive bragt i spil.

Jeg skal lige være sikker på, jeg hørte dig rigtigt, sagde du, at du ikke var klar over, at det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde, du blev indkaldt til torsdags, skulle handle om din optræden ved julefrokosten?

- Nu var det mig selv, der indkaldte til mødet, og det var på baggrund af, at jeg havde hørt nogle forskellige rygter det seneste stykke tid. Og dem ville jeg selvfølgelig godt høre, hvad bestod af, fordi jeg også godt vidste, hvor de kom fra.

Er det rigtigt forstået, at du benægtede det, der kom frem på mødet?

- Der var nogle af de ting, hvor jeg sagde, ”Det har jeg godt nok svært ved at genkende”. Men jeg har det sådan i dag, at jeg står jo ikke og benægter, hvad andre deltagere måtte have set og oplevet til den julefrokost, og det er derfor, jeg tager konsekvensen af det.

Kasper Solberg siger, at du fik en chance for at komme med den fulde sandhed. Det gjorde du ikke. Hvorfor gjorde du ikke det?

- Jamen, det er jo deres vurdering, at der skulle være sagt mere, og det kan man altid vurdere, om man skulle have gjort.

Skal man ikke fortælle sandheden?

- Det kan du tro, man skal, men man skal også bare være klar over at i sådan en situation, så er man som person også rigtig presset i forhold til, hvad er det egentlig er, der bliver spurgt om, og hvad det egentlig handler om. Er det bare et oprindeligt ønske om at finde ud af, om der er noget om det her og så få den aflivet igen, eller er det her et led i noget helt andet. Jeg har truffet den her konsekvens og taget den her beslutning, det er min, og den har jeg hermed sat et punktum med. Og derfor har jeg jo egentlig også valgt ikke at stille op til yderligere interview. Og så kan man sige, er det fordi du ikke vil uddybe tingene, nej det er fordi nu er beslutningen taget. Hvis jeg havde truffet en anden beslutning om bare at fortsætte, så var der berettiget kommet en masse spørgsmål til det her. Nu har jeg truffet beslutningen, og derfor har jeg sådan set ikke flere kommentarer.

Hvad siger du til, at udvalget afviser, at det her er en sag om et kys, at det, der fælder dig, er din håndtering af sagen og din måde at dække over den på?

- Jamen fælder og fælder. Det er mig, der tager beslutningen på baggrund af det, der er sket.

Det mener økonomiudvalget jo ikke. Du ville være blive mødt af et mistillidsvotum.

- Nu er det sådan, at en borgmester kan altså ikke afsættes, fordi der er et økonomiudvalg, der udtrykker mistillid, medmindre man har gjort noget, der er strafbart. Sådan er det altid. Det er ikke det, der er tilfældet i den her sag, men det er selvfølgelig et spørgsmål om den måde, jeg har ageret på. Og det er det, jeg tager konsekvensen af.

Fortryder du, at du ikke lagde det åbent frem fra starten?

- Jeg har det sådan, at jeg står ved alt, jeg har gjort, sådan har det altid været. Så kan jeg bruge tiden på at reflektere, hvis jeg vil det, eller også kan jeg bruge tiden på at vaske tavlen ren i forhold til at komme videre. Og det er sådan set det sidste (at vaske tavlen ren red.), jeg har tænkt mig at gøre. Mest af hensyn til min familie, men så sandelig også mig selv.

Selve hændelsesforløbet – og det er jo det, du også har skulle forholde dig til i torsdags – hvad er det, du mener er forkert i forhold til fremstillingen af hændelsesforløbet?

- Det har jeg haft en snak med økonomiudvalget om, og det er jo en lukket snak, der har været der. Det kan jeg så forstå, at det er der andre, der ikke mener, den skal være eftersom, at der er nogen, der går ud i pressen, men jeg har det nu engang sådan, at jeg holder mig til det, der er helt almindelig pli og god opførsel. Når man har møder eksempelvis i økonomiudvalget, så kan man referere fra, hvad man selv sagde, men man kan ikke referere fra, hvad andre har sagt. Og det er sådan nogle ting, hvor man må sige, det er nye standarder her i Nordfyns Kommune, som desværre ikke er på den øvre liga, men tværtimod det modsatte. Og det siger et eller andet om, for mig, at det her er blevet meget beskidt. På den baggrund har jeg det også endnu mere afklaret med, at den her kritik af min person ville aldrig få ende, uanset hvad jeg måtte have sagt i den her sag på det ene tidspunkt eller på det andet tidspunkt.

Føler du dig som et offer i den her sag?

- Først og fremmest – det sagde jeg også i går – jeg tager konsekvensen af det, der skete til den pågældende julefrokost. Jeg har også beskrevet hvor utrolig ked af det, jeg er.

Kan du forstå, hvis nogen oplever det som om, du har forsøgt at dække over en pinlig opførsel til en julefrokost?

- Jeg ville da selvfølgelig hellere have været den her sag foruden, og dermed også have været foruden min ageren til den julefrokost. Man kan ikke løbe fra, hvad der er gjort, og hvad der er sket. Man kan dybt beklage det, og det er det, jeg har gjort, og så kan jeg simpelthen ikke bruge ret mange flere mellemregninger til noget i forhold til, hvordan et facit er blevet.

Men du kunne måske stadig have været borgmester i dag, hvis du havde lagt kortene på bordet på økonomiudvalgets møde i sidste uge og talt sandt fra starten?

- Jeg står fuldt ud ved det, jeg har gjort hele tiden, og det har jeg det sådan set bedst med også at være tro over for den måde jeg har ageret på.

Hvad mener du, er årsagen til, at du ikke kan være borgmester længere?

- Jeg kunne sådan set godt være borgmester stadigvæk, hvis det var det, jeg ville, for det er jo mig selv, der har truffet beslutningen om ikke at være det. Og hvorfor har jeg truffet beslutningen om ikke at være det, det er fordi, jeg kan se ind i den nærmeste fremtid og kan se, hvilken opmærksomhed og hvilken hetz, der ville blive mod min person og dermed også mod min familie. Og det ønsker jeg ikke, hverken at udsætte mig selv eller min familie for. Og det er derfor, jeg traf den her beslutning i går efter moden overvejelse og sammen med folk, der er tæt på mig. Den beslutning kan ikke laves om, og det ønsker jeg heller ikke, hvis jeg fik chancen. Der er truffet en beslutning, den står jeg ved, og nu gælder det om at komme videre.

Hvad skulle du have gjort anderledes for at kunne blive som borgmester?

- Helt grundlæggende skulle jeg have haft en anden ageren d. 2. december 2022.

Kasper Solberg siger, det er et udtryk for din magtfuldkommenhed, at du på den måde ikke lægger kortene på bordet og ikke fortæller hele sandheden. Hvad siger du til det?

- Jeg lader det være hans udsagn. Han er jo kommet med utroligt mange udsagn i det her, og dem har jeg sådan set hverken behov for at kommentere på den ene eller den anden måde.

Hvad ville du ønske, du havde gjort anderledes?

- Jamen helt grundlæggende, så skulle jeg ikke have ageret som det bliver fortalt på den julefrokost. Det er jo egentlig sagens kerne.

Hvad tænker du om, at du slutter din politiske karriere og 13 år som borgmester på den her måde?

- Det er vel sådan et spørgsmål, hvor der kun kan være ét svar. Det er jeg da selvfølgelig utrolig ærgerlig over, men igen det kan jeg ikke ændre på. Og derfor så kommer jeg heller ikke videre ved at fordybe mig i en ærgrelse over det. Jeg kommer videre ved at kigge tilbage på 13,5 års fantastisk privilegie det har været at være borgmester. Det har jeg nydt med hver af de udfordringer, som mange dage selvfølgelig har bragt.