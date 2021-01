Svært at være barn under corona: - Jeg vil have alt det gamle tilbage

Ingen kram til bedsteforældre, aflyste børnefødselsdage og skole hjemme fra værelset.

For 60.000 fynske skolebørn er hverdagen igen blevet radikalt anderledes, efter skolerne på ny lukkede ned og sendte alle elever hjem.

Det påvirker børnene, der føler sig fængslet derhjemme, mens de savner hverdagen og vennerne. Nogle af dem, der er trætte af en hverdag fyldt med coronarestriktioner, er Gry og Sylvester Schønwandt Rasmussen fra Søndersø.

Jeg vil gerne have det gamle tilbage Gry Schønwandt Rasmussen, 6.C, Søndersøskolen

- Det har været vildt træls, fordi man ikke har kunnet se sine venner og komme så meget ud, siger Gry Schønwandt Rasmussen.

De glæder sig til den dag, hvor de igen kan mødes med deres klasser uden at skulle bekymre sig om at bringe smitte med hjem. Men også usikkerheden fylder meget, for hvornår kan man regne med, at man kan få lov til at komme i skole – og rent faktisk også blive der?

- Det er lidt irriterende, at man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Lige når man er kommet op på skolen, går der måske et halvt år, så bliver man sendt hjem igen, siger Sylvester Schønwandt Rasmussen, der går i 4. klasse på Søndersøskolen.

Uvisheden fylder

De to søskendes mor, Marlene Schønwandt Rasmussen, fortæller, at børnene har været påvirkede af situationen. Hun mærker tydeligt, at de to har stor lyst til snart at få en mindre corona-fyldt hverdag.

- De har været frustrerede og kede af det. De her spørgsmål om, hvornår det er slut, kan man som forælder ikke helt svare på. Det gør noget i dem, at man ikke kan love dem, at til foråret er det hele slut, siger Marlene Schønwandt Rasmussen.

Foreløbigt er alle skoleelever sendt hjem og har hjemmeundervisning frem til 17. januar. De to søskende håber, at tiden derefter byder på fysisk fremmøde og gensyn med vennerne på Søndersø Skole.

- Jeg vil gerne se dem i virkeligheden. Det er sjovere, når man kan lave noget sammen, siger Sylvester Schønwandt Rasmussen.

Hans søster glæder sig til at se veninderne fra 6.C på Søndersøskolen.

- Se alle dem, man ikke har set i lang tid. Kramme, måske. Jeg vil gerne have det gamle tilbage, siger Gry Schønwandt Rasmussen.

Psykolog: Børn lever i nuet

For rigtig mange af de hjemsendte børn er den allerstørste udfordring ligesom Gry Schønwandt Rasmussen, at de savner hverdagen.

Det fortæller Ane Lemche, der er psykolog ved Red Barnet.

- De savner den helt almindelige struktur og at kunne se deres venner og have den frihed, det er at have det almindeligt, siger Ane Lemche.

Heldigvis er børn omstillingsparate, og derfor vil de også hurtigt kunne indstille sig på at vende tilbage til hverdagen, når den engang kommer tilbage, vurderer psykologen.

- Børn lever i nuet, og i det øjeblik, hverdagen vender tilbage, så gør børn også det.

Men for nogle børn vil hele forløbet omkring coronaviruspandemien have langsigtede konsekvenser, understreger Ane Lemche.

- Det så vi også i foråret. Nogle børn kan blive ramt af stor ængstelighed, nærmest angst, og der er også nogle børn, der bliver så nedtrykte, at de vil få brug for hjælp til at komme på fode igen, siger hun.

Hvad skal man som forælder være opmærksom på hos sine børn derhjemme?

- Det er vigtigt at holde øje med, om ens børn ændrer adfærd. Hvis man har et meget aktivt og sprudlende barn, der pludselig bliver indadvendt og mere stille. Eller omvendt hvis man har et stille barn, der pludselig bliver mere aggressivt eller mere bange end ellers.

- Det er også vigtigt at være opmærksom på, om barnet bliver enormt optaget af sygdom og corona og stiller mange spørgsmål omkring død og ulykke. Det kan være tegn på, at ens barn er mere bekymret, end godt er, siger Ane Lemche.

Hendes bedste råd til forældrene for at undgå, at det kommer så vidt, er at sænke ambitionsniveauet.

- Det er rigtig hårdt at være hjemmearbejdende og have et eller flere børn, man skal gå i hjemmeskole med. Så sænk ambitionerne. Det vigtigste er at bevare den gode relation til barnet, og at barnet får lov at se sine venner digitalt, siger psykolog Ane Lemche.