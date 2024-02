Svend jubler - selv om han får en regning på 30.000 kroner

For kommunens hidtil største anlægsprojekt er nu endelig godkendt af de lokale politikere. Nu sendes projektet i udbud.

Det vil koste tæt ved 80 millioner kroner, men en del af det skal borgerne i området selv betale.

Det gælder eksempelvis Svend Ove Petersen, der bor i et sommerhus tæt ved vandet.

- Det er et fantastisk projekt med digerne. Det er godt, der er nogen, som tager hånd om, at det giver problemer på længere sigt. Hele byen og området herude bliver oversvømmet, hvis der går hul på diget et sted, siger Svend Ove Pedersen, der som pensionist også skal betale sin del til projektet.

- Det er cirka 30.000 kroner for vores vedkommende. Det er rimeligt for at få sikret sin grund og sit hus, siger han.