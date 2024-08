Svømmehal lukket på ubestemt tid

En uvis fremtid

Initiativtageren til borgerforslaget forstår de godt de økonomiske udfordringer, men håber alligevel, at forslaget bliver taget seriøst.

- Det ville være rigtig ærgerligt, hvis vi skulle køre udenbys for at komme til svømning med vores børn. Jeg ved godt, at det vil kræve mange kræfter for mange mennesker, hvis det her skal komme i stand, men jeg håber virkelig, at politikerne kan se en fidus i borgerforslaget for byen som helhed, siger Sandie Smedegaard Jæger.

I slutningen af juni mødtes kommunen med First Camp for at diskutere svømmehallens fremtid. Her blev det aftalt, at First Camp skulle sende et regnskab til kommunen, før der kunne ske nogle former for handling.



- Jeg synes, det er fint, at vores borgere stiller borgerforslag, og på den måde påvirker den politiske dagsorden. Dermed sagt, så mangler vi bare stadig regnskaber fra First Camp, og så må vi tage den der fra. Lige nu er der ikke noget politisk ønske om at købe den, men vi vil jo stadig gerne bevare den, siger Anja Lund.

De manglende regnskaber begrunder First Camp med ferietravlhed.

- Lige nu kan jeg ikke sige noget om nogle regnskaber. Vi afventer stadig at alle vender tilbage fra ferie, og så må vi se på det til den tid, siger Kent Lodberg.