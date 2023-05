Der var gang i den ved Nordfyns Ungdomscenter i Bogense tirsdag, da omkring 150 unge mennesker var mødt op til fest.

Anledningen var, at ungdomscenteret havde inviteret til asfaltbal, der i år blev afholdt for anden gang. Formålet med festivalen er at bringe unge udviklingshæmmede sammen

- Det kan være svært for denne målgruppe at etablere venskaber. Vi vil gerne hjælpe de unge udviklingshæmmede til ikke at være ensomme og hjælpe dem til at lære andre unge mennesker at kende, forklarer forstanderen på Nordfyns Ungdomscenter, Jeanette Kaysen.