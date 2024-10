Tjente millioner og kørte i luksusbiler - nu reagerer politikere på "vanvittig sag"

Flere tilsyn

Moderaternes Rosa Eriksen, er enig i, at der nu skal kigges på lovgivningen og på de rammer, socialtilsynet arbejder inden for.

- Vi har hørt om andre steder, hvor man har udbetalt for meget til sig selv, og man ikke udførte kerneopgaven. Det var Den Lille Gård. Hvis der tegner sig et mønster af, at der er et problem på det her område, så må vi få kigget på, om tilsynet virker, og om vi skal have nogle mere risikobaserede tilsyn, der har større sanktionsmuligheder.

På baggrund af sagen har Mette Thiesen (DF) bedt social- og boligminister Sophie Hæstorp Andersen (S) svare på, om ministeren mener, at der er "behov for en lovændring for at forhindre, at ledere af krisecentre kan opnå uforholdsmæssigt høje lønninger".

- Jeg undrer mig meget over, at socialtilsynet ikke har fundet ud af det her noget før. Det må vi simpelthen få kigget på. Om socialtilsynet skal have nogle flere muskler, eller om vi skal lave nogle småjusteringer i forhold til det her. For det kan ikke være rigtigt, at de ikke kan opdage det her noget tidligere.

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har forelagt sagerne for Sophie Hæstorp-Andersen (S), og Socialministeriet arbejder på et svar til TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende.



Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Morten Lohmann Lauritzen og Nikki Lohmann Lauritzen. På trods af flere henvendelser er de ikke vendt tilbage.