To nye lastbiler på Fyn kører på rapsolie

En god "overgangsteknologi"

Rasmus Helveg Petersen kalder biodiesel en overgangsteknologi de næste 10-15 år, der kan spare kloden for CO2 netop nu, fordi tunge køretøjer er de sværeste at skifte over til el.

- Det er klart, at det ikke er helt ligeså godt, som hvis man kørte rent elektrisk, for der er trods alt et vis CO2-udslip ved at dyrke de her brændsler, forklarer udvalgsformanden.

- Men det er det bedste, der er på markedet lige nu, når man skal køre en tung lastbil.