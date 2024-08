To unge mænd fra Sønderjylland anholdt efter bilbrand

Fyns Politi har anholdt to unge mænd fra Sønderjylland, som politiet mener har forbindelse til en episode med en afbrændt varevogn.

Klokken 22:35 søndag aften modtog politiet en anmeldelse om brand i et køretøj ved Hårslev på Nordfyn.

- Vi kommer derud og finder en udbrændt varevogn. Vi efterforsker os frem til, at den faktisk er stjålet nede i Toftlund i forbindelse med et indbrud, hvor der også er stjålet håndværktøj, fortæller Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

- Branden bliver slukket, og vi går i gang med at rundere og søge derude, og så falder vi faktisk over to mænd fra Toftlund, siger han.

Politiet anholder de to mænd og tager dem med på stationen.

- De bliver anholdt, fordi de befinder sig ude midt på landet på det tidspunkt af døgnet. De kan ikke redegøre for tingene, og så er det jo påfaldende, må man sige, siger Kenneth Taanquist.

De to mænd er henholdsvis 24 og 25 år. De er nu sigtet for forskellige forhold herunder indbrud, brugstyveri og afbrænding.