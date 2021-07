Toyotatræf for entusiaster: - Jeg skifter aldrig bilmærke igen

De 30 år bag et Toyota-rat kan kun beskrives på én måde.

- Det er bare Toyota. Det er en passion, jeg har, siger Torben Thorup.

Noget som andre ikke har

Han er ikke alene om passionen.

Per Olsen fra Ringe deltager også i Toyotatræffet. Han er indehaveren af en skrigende pink Toyota Celica med fartstriber og skinnende fælge.

- Det handler om, at man har noget, som andre ikke har. Det er jo det, der ligger i det, siger Per Olsen.

Foruden den åbenlyse passion for biler - Toyota biler - så er det at vise bilen frem, som andre ikke har, netop det som træffet går ud på.

Dedikation på armen

De to herrer Per Olsen og Torben Thorup mener ikke, at de konkurrerer imellem sig om bilerne.

- Nej, det er to vidt forskellige biler. Vi konkurrerer ikke mod hinanden, vi hjælper hinanden med reservedele, siger Per Olsen.